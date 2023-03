Vaticano, basta appartamenti gratis: cardinali e dirigenti dovranno pagare l’affitto (Di giovedì 2 marzo 2023) Città del Vaticano – Continua la rivoluzione bergogliana in Vaticano: con un rescritto, il Papa ha eliminato i privilegi immobiliari per cardinali, dirigenti presidenti, segretari, sottosegretari, dirigenti, che d’ora in poi dovranno pagare l’affitto. La decisione del Pontefice, secondo quanto riporta il portale messainlatino.it, è arrivata lo scorso 13 febbraio, al termine di un’udienza con Caballero Ledo, il nuovo Prefetto della Segreteria per l’Economia, “per far fronte agli impegni crescenti che la Santa Sede sta affrontando per l’adempimento al servizio della Chiesa Universale e ai bisognosi, chiede di destinare e riservare alla Sede Apostolica maggiori risorse anche incrementando i ricavi alla gestione del patrimonio immobiliare così ha disposto ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 marzo 2023) Città del– Continua la rivoluzione bergogliana in: con un rescritto, il Papa ha eliminato i privilegi immobiliari perpresidenti, segretari, sottosegretari,, che d’ora in poi. La decisione del Pontefice, secondo quanto riporta il portale messainlatino.it, è arrivata lo scorso 13 febbraio, al termine di un’udienza con Caballero Ledo, il nuovo Prefetto della Segreteria per l’Economia, “per far fronte agli impegni crescenti che la Santa Sede sta affrontando per l’adempimento al servizio della Chiesa Universale e ai bisognosi, chiede di destinare e riservare alla Sede Apostolica maggiori risorse anche incrementando i ricavi alla gestione del patrimonio immobiliare così ha disposto ...

