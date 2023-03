(Di giovedì 2 marzo 2023) L’Inter Women sabato giocherà l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la. Parla il difensore olandese van dera Inter Tv. La giocatrice ha analizzato la stagione e ha anticipato il match contro le bianconereSTAGIONE ? Van derha analizzato la stagione dell’Inter Women: «Abbiamo un’ottima squadra e abbiamo giocato molto bene nell’ultimo periodo. Ci sono state gare in cui abbiamo perso punti e in cui potevamo fare meglio, ma nel complesso abbiamo fatto bene. Tutto è possibile secondo me. Abbiamo avuto delle assenze pesanti nelle ultime settimane. Comunque giocando da squadra abbiamo fatto bene». CONCENTRATE ? Van derpoi ha parlato dell’imminente sfida contro la: «Le gare di Coppa Italia sono diverse da quelle di campionato. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Van der Gragt: «Buona stagione! Juventus forte, ma ce la metteremo tutta» - - trararitipi : RT @trararitipi: #Storia #Arte #Musica #Poesia MUSICA PER HUGO VAN DER GOES (1440-1482) POLIZIANO E BOTTICELLI Componimento di Orfeo, crepu… - PartyPistol13 : @90sfootball ????Roberto Baggio ????Batistuta ????Thuram ????Van Der Sar ????Roberto Carlos - giallus027 : @MauDonghi @GeorgeSpalluto Davide Ghiotto è un fuoriclasse. Per sua 'sfortuna' ha trovato prima van der Poel e poi… - markorusso69 : RT @LScorbutico: @markorusso69 Avuto usato e smontato/rimontato piú volte. Il motore, come quello del Bravo e del Si, era l'essenza stessa… -

Strade Bianche 2023 andrà in scena sabato 4 marzo e richiamerà al via alcuni dei corridori più importanti di tutta la scena mondiale, fra cui MathieuPoel (Alpecin - Deceuninck), che sarà al ...La startlist resta comunque di livello più che buono, a partire da MathieuPoel e Julian Alaphilippe , i due principali favoriti per la corsa di sabato. L'olandese, vincitore a Siena nel 2021,...'Ci aspettiamo un anno molto intenso', ha dichiarato ArnoMerwe, amministratore delegato e presidente di Beijing Benz Automotive Co, Ltd., che ha parlato di un ambiente imprenditoriale 'molto positivo e costruttivo' in Cina. (Xin) © Xinhua Il Pirlo ...

SBK, Van der Mark: “A Mandalika saremo più competitivi che a Phillip Island” GPOne.com

Stefanie van der Gragt, difensore dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Mi aspettavo un rendimento del genere in questa prima fase. Abbiamo un'ottima squadra e abbiamo giocato mo ...SBK: “La BMW non ha ottenuto i risultati sperati, ma non siamo così lontani. Il nostro pacchetto è migliorato e andiamo bene sul bagnato, ma ci servono più velocità in curva e guidabilità” ...