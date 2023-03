Valentino Picone racconta il selfie chiesto da un fan in un momento inopportuno (Di giovedì 2 marzo 2023) Durante la conferenza stampa per la presentazione della serie Netflix “Incastrati 2”, l’attore è famoso conduttore di Striscia la Notizia, Valentino Picone ha raccontato di aver vissuto una situazione simile a quella affrontata da Maria De Filippi nella camera ardente allestita per Maurizio Costanzo in Campidoglio, ovvero quella di aver ricevuto la richiesta di un selfie in un momento poco opportuno. Valentino Picone e il selfie trofeo inadeguato In particolare, Picone ha raccontato di essere stato importunato in ospedale da un ammiratore che gli ha chiesto una foto subito dopo essere uscito da un intervento chirurgico, mentre era ancora sotto l’effetto dell’anestesia. Il presentatore di Striscia la ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 marzo 2023) Durante la conferenza stampa per la presentazione della serie Netflix “Incastrati 2”, l’attore è famoso conduttore di Striscia la Notizia,hato di aver vissuto una situazione simile a quella affrontata da Maria De Filippi nella camera ardente allestita per Maurizio Costanzo in Campidoglio, ovvero quella di aver ricevuto la richiesta di unin unpoco opportuno.e iltrofeo inadeguato In particolare,hato di essere stato importunato in ospedale da un ammiratore che gli hauna foto subito dopo essere uscito da un intervento chirurgico, mentre era ancora sotto l’effetto dell’anestesia. Il presentatore di Striscia la ...

