Valditara: “Arrivano 300 milioni per aumentare gli stipendi degli insegnanti. Ancora non basta, sono troppo bassi” (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dichiarato durante un convegno promosso dalla Cisl Scuola sul tema "Sul Merito. Ragioni e valori a confronto", che la figura del docente è centrale e che è necessario garantire loro un riconoscimento economico sempre maggiore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha dichiarato durante un convegno promosso dalla Cisl Scuola sul tema "Sul Merito. Ragioni e valori a confronto", che la figura del docente è centrale e che è necessario garantire loro un riconoscimento economico sempre maggiore. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Valditara: “Arrivano 300 milioni per aumentare gli stipendi degli insegnanti. Ancora non basta, sono troppo bassi” - PippoFrignani : Non si fa in tempo a dire che Valditara è il ministro più inadeguato che si sia mai visto, che il giorno dopo arriv… - DomenicoCrea5 : RESTATE LI', ADESSO ARRIVANO PIANTEDOSI, MELONI, SALVINI E VALDITARA E VI PORTANO IN ITALIA CON GLI AEREI DI STATO ! - BarisiGiancarlo : RT @serebellardinel: #Valditara talmente preso dalle #sanzioni per la #Preside non si è nemmeno accorto che la fuga dalla scuola è senza pr… - parpagnowow : RT @serebellardinel: #Valditara talmente preso dalle #sanzioni per la #Preside non si è nemmeno accorto che la fuga dalla scuola è senza pr… -