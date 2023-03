Usa | negata per la sedicesima volta la libertà vigilata all’assassino di Bob Kennedy | “È ancora pericoloso”

(Di giovedì 2 marzo 2023) La commissione di un tribunale della California ha negato per ladi Robert F., fratello minore di JFK, di tornare in. L’uomo, oggi 78enne, arrestato dopo l’uccisione del senatore nel ’68, è in carcere da cinquantacinque anni, ma per l’accusa, nonostante abbia mostrato di essersi pentito, è considerato... TAG24.

La commissione di un tribunale della California ha negato, per la sedicesima volta, all'assassino di Robert F. Kennedy di tornare in libertà vigilata. Sirhan Sirhan, 78 anni, arrestato dopo l'...

Usa: negata libertà vigilata all'assassino di Bob Kennedy Agenzia ANSA

