Usa, Casa Bianca: “Divieto delle pillole abortive sarebbe devastante” (Di giovedì 2 marzo 2023) Usa pillola abortiva, qualcosa sta cambiando. E in peggio, ma la Casa Bianca mette il veto e si annunciano battaglie pesanti. Ma cosa sta succedendo esattamente? La Casa Bianca considera che un possibile Divieto delle pillole abortive su tutto il territorio americano sarebbe “devastante”: una tale decisione, che potrebbe essere presa da un giudice conservatore, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Usa pillola abortiva, qualcosa sta cambiando. E in peggio, ma lamette il veto e si annunciano battaglie pesanti. Ma cosa sta succedendo esattamente? Laconsidera che un possibilesu tutto il territorio americano”: una tale decisione, che potrebbe essere presa da un giudice conservatore, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #24febbraio. Bonus #casa: crediti a rischio per 6 miliardi.… - FerdinandoC : Strategia del governo sulla siccità: sperare che piova. In Cile sono in siccità da 13 anni, negli Usa potrebbero es… - ClaudioDeglinn2 : RT @ClaudioDeglinn2: L'ARROGANZA USA: la Casa Bianca a Pechino: 'Stiamo spiegando cos'è in gioco e quali sono le conseguenze' Ma gli Usa e… - ettorecauli : @Issaamro Huwara ora, l'esercito razzista israeliano ha aggredito e arrestato un palestinese mentre cercava di parc… - MauroCapozza : RT @alioti_gianni: @kkvignarca Il grafico collega l'andamento raid aerei coalizione guidata dai sauditi e attacchi armati Houthi dal 2015 a… -