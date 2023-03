Usa 2024 | Pence scarica Trump | «Sicuro che avremo scelte migliori La mia candidatura? Deciderò in primavera»

(Di giovedì 2 marzo 2023) «Appoggiarealle presidenziali? Sonochedelle». Lo ha detto l’ex vicepresidente Miketirandosi indietro – di fatto – da un futuro appoggio a Donaldqualora l’ex presidente conquistasse la nomination repubblicana per il. «Gli elettori sceglieranno in modo saggio, ma tempi diversi richiedono leadership diverse», ha ribadito in un’intervista alla CBS, aggiungendo inoltre di essere «fiducioso che il nostro portabandiera (repubblicano, ndr) vincerà la giornata nel novembre di quell’anno». Tuttavia, a portare la bandiera del Grand Old Party potrebbe essere anche lo stesso: nel lungo colloquio con la corrispondente politica di CBS, Caitlin Huey-Burns, l’ex ...

