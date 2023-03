Usa 2024: comincia la battaglia per la nomination repubblicana? (Di giovedì 2 marzo 2023) Inizia a scaldarsi la partita per la nomination presidenziale repubblicana del 2024. Al momento, i candidati ufficiali in campo sono solo due: l’ex presidente Donald Trump e l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley. Tuttavia altri potenziali contendenti stanno iniziando a fare capolino: dal governatore della Florida Ron DeSantis all'ex vicepresidente Mike Pence, passando per l'ex segretario di Stato Mike Pompeo. Trump è per ora la figura che vanta una strategia maggiormente definita. Fino a qualche settimana fa, aveva cercato di restare tendenzialmente lontano dai riflettori, pur non risparmiando stoccate e critiche ai rivali (attuali e potenziali). Ultimamente ha invece scelto di tornare al centro della scena: è per esempio in quest’ottica che si è di recente recato nel paese di East Palestine, in Ohio, accusando l’amministrazione ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 marzo 2023) Inizia a scaldarsi la partita per lapresidenzialedel. Al momento, i candidati ufficiali in campo sono solo due: l’ex presidente Donald Trump e l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley. Tuttavia altri potenziali contendenti stanno iniziando a fare capolino: dal governatore della Florida Ron DeSantis all'ex vicepresidente Mike Pence, passando per l'ex segretario di Stato Mike Pompeo. Trump è per ora la figura che vanta una strategia maggiormente definita. Fino a qualche settimana fa, aveva cercato di restare tendenzialmente lontano dai riflettori, pur non risparmiando stoccate e critiche ai rivali (attuali e potenziali). Ultimamente ha invece scelto di tornare al centro della scena: è per esempio in quest’ottica che si è di recente recato nel paese di East Palestine, in Ohio, accusando l’amministrazione ...

