Uomo di 32 anni disperso per 10 giorni | i suoi resti trovati in uno squalo galea

Il 18 febbraio Diego Barría scompare. Il pescatore viene visto l'ultima volta in una spiaggia della provincia di Chubut, Patagonia, a bordo di un quad. Il 20 febbraio il mezzo di trasporto fuori uso viene trovato vicino a Rocas Colorada ma di Barría nessuna traccia. La soluzione del caso, dopo l'avvio delle ricerche da parte delle forze dell'ordine, arriva quando due pescatori tirano su due squali galea. Dentro uno dei due, i resti di un Uomo: i familiari di Barría capiscono che si tratta di lui per via di un tatuaggio. Secondo quanto riportato dalla CBS News, il trentaduenne ha avuto un incidente "ed è stato trascinato in mare". Resta da attendere l'esame del DNA per capire se i resti corrispondano proprio a quelli di Barría, perché come ha confermato l'agente di polizia Cristian Ansaldo "serve una conferma

