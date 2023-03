Uomini e Donne va in onda oggi? Data e anticipazioni puntata (Di giovedì 2 marzo 2023) “Uomini e Donne” puntata di oggi 2 marzo 2023, il programma condotto da Maria De Filippi. La trasmissione mette a confronto diverse generazioni di Uomini e Donne in cerca d’amore. Quando torneranno le puntate di Uomini e Donne? Quando tornano in onda anche Amici e C’è posta per te? Nonostante le puntate siano state registrate tempo fa, i programmi di Maria De Filippi sono stati temporaneamente sospesi da Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo. L’azienda ha preferito omaggiare il giornalista con speciali e approfondimenti. Lo stop andrà avanti anche mercoledì 1 marzo. Nessuna nuova indicazione è stata fornita dalla rete. Il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, non andrà in onda per tutta la settimana. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) “di2 marzo 2023, il programma condotto da Maria De Filippi. La trasmissione mette a confronto diverse generazioni diin cerca d’amore. Quando torneranno le puntate di? Quando tornano inanche Amici e C’è posta per te? Nonostante le puntate siano state registrate tempo fa, i programmi di Maria De Filippi sono stati temporaneamente sospesi da Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo. L’azienda ha preferito omaggiare il giornalista con speciali e approfondimenti. Lo stop andrà avanti anche mercoledì 1 marzo. Nessuna nuova indicazione è stata fornita dalla rete. Il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, non andrà inper tutta la settimana. ...

