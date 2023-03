“Uomini e Donne”, tutto pronto per la scelta di Federico Nicotera: quando sarà registrata la puntata (Di giovedì 2 marzo 2023) News Tv. “Uomini e Donne” scelta Federico Nicotera. tutto pronto per la scelta di Federico Nicotera. La puntata avrebbe dovuto essere già registrata, ma la morte di Maurizio Costanzo ha ovviamente sconvolto i piani di Maria De Filippi e della sua produzione. Adesso, però, la “macchina” di “Uomini e Donne” si sta mettendo nuovamente “in moto”. Finalmente abbiamo la data della registrazione della scelta del tronista. (Continua…) Leggi anche: Uomini e Donne, lite furiosa in studio: Maria de Filippi costretta a fermare le registrazioni Leggi anche: “Uomini e Donne”, ... Leggi su tvzap (Di giovedì 2 marzo 2023) News Tv. “per ladi. Laavrebbe dovuto essere già, ma la morte di Maurizio Costanzo ha ovviamente sconvolto i piani di Maria De Filippi e della sua produzione. Adesso, però, la “macchina” di “” si sta mettendo nuovamente “in moto”. Finalmente abbiamo la data della registrazione delladel tronista. (Continua…) Leggi anche:, lite furiosa in studio: Maria de Filippi costretta a fermare le registrazioni Leggi anche: “”, ...

