Uomini e Donne: quando riprende lo show di Maria De Filippi (Di giovedì 2 marzo 2023) Uomini e Donne è stato sospeso dal palinsesto di Canale 5 dallo scorso 24 febbraio, giorno della morte di Maurizio Costanzo. Adesso sappiamo però quando riprenderà: lunedì 6 marzo, stando alle info trapelate, anche se manca l’ufficialità. Alla notizia della scomparsa del noto giornalista e conduttore, tutti i programmi di Maria De Filippi sono stati immediatamente sospesi da Mediaset. Nonostante fossero già state effettuate le registrazioni, è sembrato un doveroso segno di rispetto per il lutto in cui la conduttrice era chiusa per la morte del marito. Se la messa in onda dei programmi pomeridiani – Uomini e Donne e Amici – è stata sostituita nell’ultima settimana dalle repliche di Buongiorno, mamma 2, film e puntate extra delle soap, la puntata ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 2 marzo 2023)è stato sospeso dal palinsesto di Canale 5 dallo scorso 24 febbraio, giorno della morte di Maurizio Costanzo. Adesso sappiamo peròrà: lunedì 6 marzo, stando alle info trapelate, anche se manca l’ufficialità. Alla notizia della scomparsa del noto giornalista e conduttore, tutti i programmi diDesono stati immediatamente sospesi da Mediaset. Nonostante fossero già state effettuate le registrazioni, è sembrato un doveroso segno di rispetto per il lutto in cui la conduttrice era chiusa per la morte del marito. Se la messa in onda dei programmi pomeridiani –e Amici – è stata sostituita nell’ultima settimana dalle repliche di Buongiorno, mamma 2, film e puntate extra delle soap, la puntata ...

