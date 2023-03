Uomini e Donne, Nicole Santinelli rompe gli schemi: “Bugiardi e maleducati” (Di giovedì 2 marzo 2023) , ecco cosa ha rivelato la tronista del dating show. Uomini e Donne è al momento in “pausa” per il lutto che ha colpito Maria De Filippi. La morte del marito Maurizio Costanzo ha travolto dal dolore la conduttrice e, per il momento, la sua attività lavorativa passa in secondo piano, appoggiata anche da tutta Mediaset. La nuova tronista ha le idee molto chiare e sfoggia bellezza e personalità – grantennistoscana.itIl pubblico dovrà quindi aspettare per veder proseguire le varie frequentazioni già iniziate al trono over e, soprattutto, chi sarà la scelta di Federico Nicotera. Anche Lavinia Mauro dovrà terminare presto il suo percorso, ma il tronista romano è quello più vicino a lasciare il programma con la nuova fidanzata. Intanto, in studio è arrivato da pochissime puntate Luca Daffré, nuovo volto maschile del trono classico, mentre ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 2 marzo 2023) , ecco cosa ha rivelato la tronista del dating show.è al momento in “pausa” per il lutto che ha colpito Maria De Filippi. La morte del marito Maurizio Costanzo ha travolto dal dolore la conduttrice e, per il momento, la sua attività lavorativa passa in secondo piano, appoggiata anche da tutta Mediaset. La nuova tronista ha le idee molto chiare e sfoggia bellezza e personalità – grantennistoscana.itIl pubblico dovrà quindi aspettare per veder proseguire le varie frequentazioni già iniziate al trono over e, soprattutto, chi sarà la scelta di Federico Nicotera. Anche Lavinia Mauro dovrà terminare presto il suo percorso, ma il tronista romano è quello più vicino a lasciare il programma con la nuova fidanzata. Intanto, in studio è arrivato da pochissime puntate Luca Daffré, nuovo volto maschile del trono classico, mentre ...

