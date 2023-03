Uomini e Donne, fissate le nuove registrazioni: c’è anche la scelta di Federico Nicotera (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono state rese note le date delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, che sono previste rispettivamente per lunedì 6 e martedì 7 marzo 2023. E proprio nel corso della registrazione di lunedì, la prima dopo la morte di Maurizio Costanzo, ci sarà la tanto attesa scelta di Federico Nicotera, già prevista per il lunedì prima. Nel frattempo proprio in questi giorni la redazione di Maria De Filippi sarebbe tornata al lavoro registrando le nuove esterne degli altri tre tronisti: Lavinia Mauro, che potrebbe anche lei scegliere tra qualche settimana, Nicole Santinelli e la new entry Luca Daffré, il nuovo tronista presentato nell’ultima puntata andata in onda. Uomini e Donne, invece, torna in onda lunedì 6 ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono state rese note le date delledi, che sono previste rispettivamente per lunedì 6 e martedì 7 marzo 2023. E proprio nel corso della registrazione di lunedì, la prima dopo la morte di Maurizio Costanzo, ci sarà la tanto attesadi, già prevista per il lunedì prima. Nel frattempo proprio in questi giorni la redazione di Maria De Filippi sarebbe tornata al lavoro registrando leesterne degli altri tre tronisti: Lavinia Mauro, che potrebbelei scegliere tra qualche settimana, Nicole Santinelli e la new entry Luca Daffré, il nuovo tronista presentato nell’ultima puntata andata in onda., invece, torna in onda lunedì 6 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango con… - matteosalvinimi : In tre minuti, la verità dei fatti. Per certa sinistra ignorante gli assassini non sono trafficanti, mafiosi e scaf… - matteosalvinimi : è folle e gravemente offensivo immaginare che qualcuno abbia voluto far morire delle persone. Solidarietà ai 10.200… - Adriano511634 : RT @SalaLettura: Una faccia che era un’esplosione di acne- che lo perseguitava da ragazzo -e lo faceva sembrare un adolescente nel corpo di… - DANCE0FDRAG0NS : @TitvsImperator2 op parlava di uomini che hanno commesso crimini atroci e contro l'umanitá e voi parlate di donne c… -