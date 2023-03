Uomini e Donne, Federica Aversano denunciata per stalking dall’ex compagno (Di giovedì 2 marzo 2023) Federica Aversano finisce nel registro degli indagati della Procura di Santa Maria Capua Vetere: l’ex tronista di Uomini e Donne, 30enne e mamma di un bambino di 4 anni, è stata denunciata dal suo ex compagno e padre del piccolo. Il suo è uno dei volti più amati e riconoscibili del programma condotto da Maria De Filippi: deve rispondere di molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altri reati. Il suo ex fidanzato ha accompagnato con una denuncia la fine della loro relazione: secondo la sua versione, da sottoporre al vaglio dei magistrati, le condotte della donna sarebbero state reiterate nel tempo, anche quando lavorava come fotomodella ed era protagonista della trasmissione. Come prevede la vigente normativa sul cosiddetto “Codice Rosso” per reati di questo tipo, ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023)finisce nel registro degli indagati della Procura di Santa Maria Capua Vetere: l’ex tronista di, 30enne e mamma di un bambino di 4 anni, è statadal suo exe padre del piccolo. Il suo è uno dei volti più amati e riconoscibili del programma condotto da Maria De Filippi: deve rispondere di molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altri reati. Il suo ex fidanzato ha accompagnato con una denuncia la fine della loro relazione: secondo la sua versione, da sottoporre al vaglio dei magistrati, le condotte della donna sarebbero state reiterate nel tempo, anche quando lavorava come fotomodella ed era protagonista della trasmissione. Come prevede la vigente normativa sul cosiddetto “Codice Rosso” per reati di questo tipo, ...

