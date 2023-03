Uomini e Donne, Federica Aversano da tronista a indagata per molestie e atti persecutori (Di giovedì 2 marzo 2023) Federica Aversano è stata denunciata dal suo ex per stalking ed è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (provincia di Caserta). Nota al pubblico per essere stata sia corteggiatrice che tronista di Uomini e Donne, sulla donna giovane gravano varie accuse dalle quali dovrà difendersi. La denuncia per stalking racchiude infatti una serie di gravi reati che vanno dalle molestie agli atti persecutori, dalle vessazioni alla violenza privata e altro ancora. Come si apprende dagli organi di stampa, l’ex compagno di Federica Aversano ha presentato contro di lei regolare querela presso gli organi di polizia del posto accompagnato dal suo legale, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 marzo 2023)è stata denunciata dal suo ex per stalking ed è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (provincia di Caserta). Nota al pubblico per essere stata sia corteggiatrice chedi, sulla donna giovane gravano varie accuse dalle quali dovrà difendersi. La denuncia per stalking racchiude infuna serie di gravi reati che vanno dalleagli, dalle vessazioni alla violenza privata e altro ancora. Come si apprende dagli organi di stampa, l’ex compagno diha presentato contro di lei regolare querela presso gli organi di polizia del posto accompagnato dal suo legale, ...

