Uomini e Donne, Federica Aversano accusata di stalking dall'ex compagno: aperta un'inchiesta (Di giovedì 2 marzo 2023) Federica Aversano è finita in un vortice di critiche a seguito di una notizia circolata sul web nelle ultime ore. La giovane, che da corteggiatrice è passata a tronista di Uomini e Donne, aveva deciso di lasciare la trasmissione non credendo più di poter trovare l'amore. Ma dagli studi di Canale 5, è finita nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Questo è quanto ha riportato il Corriere della Sera. Nella sua città infatti, che si trova nel Casertano, la Aversano è stata accusata di stalking. Appena trent'anni e mamma di un bambino di quattro. Ad oggi la bella tronista risulta sott'inchiesta per una serie di reati che le vengono contestati dal pm Carmen D'Onofrio. Il fatto, a seguito di una circostanziata denuncia ...

