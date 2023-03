Uomini e Donne, ex famosa tronista denunciata per stalking: cosa è successo (Di giovedì 2 marzo 2023) In queste ore è giunta un'incresciosa notizia che riguarda una ex protagonista di Uomini e Donne. Nello specifico, infatti, una famosa ex tronista del dating show pomeridiano di Canale 5 è stata denunciata per stalking dal suo ex compagno. Ma chi è la persona in questione? Stiamo parlando di Federica Aversano. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la ragazza è stata convocata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per sottoporsi ad un interrogatorio a seguito di una denuncia esposta dal suo ex. L'uomo in questione, che è anche padre del figlio di quattro anni della giovane, ha denunciato la sua ex a seguito di presunti atti persecutori e violenti che sono al vaglio della magistratura inquirente. L'ex tronista Federica Aversano ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 marzo 2023) In queste ore è giunta un'incresciosa notizia che riguarda una ex protagonista di. Nello specifico, infatti, unaexdel dating show pomeridiano di Canale 5 è stataperdal suo ex compagno. Ma chi è la persona in questione? Stiamo parlando di Federica Aversano. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la ragazza è stata convocata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per sottoporsi ad un interrogatorio a seguito di una denuncia esposta dal suo ex. L'uomo in questione, che è anche padre del figlio di quattro anni della giovane, ha denunciato la sua ex a seguito di presunti atti persecutori e violenti che sono al vaglio della magistratura inquirente. L'exFederica Aversano ...

