Uomini e Donne, ecco la data ufficiale delle prossime registrazioni e anticipazioni (Di giovedì 2 marzo 2023) Finalmente è stata diffusa la data ufficiale dell’inizio delle prossime registrazioni di Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi è stato soggetto ad una sospensione di una settimana e un giorno a causa del decesso di Maurizio Costanzo. Dopo aver trascorso un po’ di tempo lontano dalle telecamere e dal suo lavoro, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 2 marzo 2023) Finalmente è stata diffusa ladell’iniziodi. Il talk show di Maria De Filippi è stato soggetto ad una sospensione di una settimana e un giorno a causa del decesso di Maurizio Costanzo. Dopo aver trascorso un po’ di tempo lontano dalle telecamere e dal suo lavoro, L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango con… - matteosalvinimi : In tre minuti, la verità dei fatti. Per certa sinistra ignorante gli assassini non sono trafficanti, mafiosi e scaf… - matteosalvinimi : è folle e gravemente offensivo immaginare che qualcuno abbia voluto far morire delle persone. Solidarietà ai 10.200… - unpredictluke : curioso però come anche in questo caso i vostri antenati uomini abbiano deciso di tenere nascoste certe cose facend… - BobodnRoberto : @stanzaselvaggia Ha anche affermato di avere 'amato' sia donne che 'molti' uomini. Ma non era, mi permetta, lesbica… -