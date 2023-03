Uomini e Donne e C’è Posta Per Te, quando tornano e riprendono le registrazioni (Di giovedì 2 marzo 2023) Venerdì scorso con la scomparsa di Maurizio Costanzo Uomini e Donne è andato subito in pausa. Da sabato è stata messa in stand by anche la messa in onda delle puntate di Amici di Maria e C’è Posta Per Te, così come le registrazioni di tutti i programmi mariani. Ieri Amici News ha rivelato in anteprima che domenica 5 marzo andrà in onda la 22esima puntata del talent, che è stata registrata lo scorso 23 febbraio. Mentre la prossima registrazione ci sarà domani venerdì 3 marzo. Il daytime riprenderà la sua regolare programmazione a partire da lunedì 6. quando tornano Uomini e Donne e C’è Posta Per Te. Sta per tornare anche il dating show più famoso d’Italia, lunedì prossimo infatti andrà in onda la nuova puntata. Le ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 marzo 2023) Venerdì scorso con la scomparsa di Maurizio Costanzoè andato subito in pausa. Da sabato è stata messa in stand by anche la messa in onda delle puntate di Amici di Maria e C’èPer Te, così come ledi tutti i programmi mariani. Ieri Amici News ha rivelato in anteprima che domenica 5 marzo andrà in onda la 22esima puntata del talent, che è stata registrata lo scorso 23 febbraio. Mentre la prossima registrazione ci sarà domani venerdì 3 marzo. Il daytime riprenderà la sua regolare programmazione a partire da lunedì 6.e C’èPer Te. Sta per tornare anche il dating show più famoso d’Italia, lunedì prossimo infatti andrà in onda la nuova puntata. Le ...

