Uomini e donne, denunciata ex tronista molto amata: le accuse sono gravissime (Di giovedì 2 marzo 2023) Sta circolando in rete da qualche ora una notizia sconvolgente che riguarda un ex tronista di Uomini e donne. Si tratta di un volto recente che ha da poco terminato il suo trono. Stiamo parlando di Federica Averso che ha preso parte al dating show di Maria qualche mese fa. Come in molti ricorderanno la L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 2 marzo 2023) Sta circolando in rete da qualche ora una notizia sconvolgente che riguarda un exdi. Si tratta di un volto recente che ha da poco terminato il suo trono. Stiamo parlando di Federica Averso che ha preso parte al dating show di Maria qualche mese fa. Come in molti ricorderanno la L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango con… - matteosalvinimi : In tre minuti, la verità dei fatti. Per certa sinistra ignorante gli assassini non sono trafficanti, mafiosi e scaf… - matteosalvinimi : è folle e gravemente offensivo immaginare che qualcuno abbia voluto far morire delle persone. Solidarietà ai 10.200… - PasAH2Oa : RT @SalandinS: “Gli uomini si dividono in due categorie: gli uomini che parlano di donne e gli uomini che parlano con le donne. Io di donne… - provax922 : @SilverSilver642 @medea553 @Rinorocco3 @NFratoianni Te invece uomini e donne non lo vedi ma sei lo stesso cretino, fai te -