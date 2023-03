Uomini e Donne, coppia recentemente uscita dal Trono over rivela: “Vogliamo un figlio!” (Di giovedì 2 marzo 2023) Pamela Farsini e Alessandro Sposito sono usciti solo da pochi giorni dallo studio di Uomini e Donne come una coppia, ma già pensano al futuro e vorrebbe tanto diventare genitori. Lui si era presentato al centro studio come un single incallito, con tante storie e tante conoscenze alle spalle, ma nessuna in grado di fargli battere davvero il cuore. Dopo aver avviato delle brevi conoscenze con Gemma e Cristina, Alessandro ha deciso di concentrare la sua attenzione su Pamela e dopo un primo momento di scetticismo da parte di entrambi, la loro conoscenza ha preso il volo, fino a decidere di abbandonare insieme il programma, con tanto di anello. Pamela ha raccontato che a spingerla a fidarsi totalmente di lui sono state le continue dimostrazioni che Alessandro le ha dato e che le hanno fatto capire che l’interesse di lui non era solo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 2 marzo 2023) Pamela Farsini e Alessandro Sposito sono usciti solo da pochi giorni dallo studio dicome una, ma già pensano al futuro e vorrebbe tanto diventare genitori. Lui si era presentato al centro studio come un single incallito, con tante storie e tante conoscenze alle spalle, ma nessuna in grado di fargli battere davvero il cuore. Dopo aver avviato delle brevi conoscenze con Gemma e Cristina, Alessandro ha deciso di concentrare la sua attenzione su Pamela e dopo un primo momento di scetticismo da parte di entrambi, la loro conoscenza ha preso il volo, fino a decidere di abbandonare insieme il programma, con tanto di anello. Pamela ha raccontato che a spingerla a fidarsi totalmente di lui sono state le continue dimostrazioni che Alessandro le ha dato e che le hanno fatto capire che l’interesse di lui non era solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In tre minuti, la verità dei fatti. Per certa sinistra ignorante gli assassini non sono trafficanti, mafiosi e scaf… - matteosalvinimi : Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango con… - matteosalvinimi : è folle e gravemente offensivo immaginare che qualcuno abbia voluto far morire delle persone. Solidarietà ai 10.200… - GjokaPilled : >“I moidi stupratori vanno castrati e ammazzati” >link di OnliFans in descrizione Le donne vengono stuprate per vi… - VanniniPatrizia : RT @AngiKappa: 12 bambini tra i 13 anni e gli 8 mesi, 21 donne e 26 uomini. Decine i dispersi. Afghani, iraniani, pakistani, siriani in fug… -