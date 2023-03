Uomini e Donne, Aurora Colombo commenta la notizia delle nozze di Sonny Di Meo e Sara Shaimi: “Tutto imbarazzante e ridicolo” (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo la notizia delle imminenti nozze tra Sonny Di Meo e Sara Shaimi, Aurora Colombo è intervenuta su Instagram e ha lanciato una pesante stoccata alla coppia. Fino a poco tempo fa l’ex corteggiatrice di Luca Salatino era legata sentimentalmente a Sonny. In seguito però è avvenuta la rottura e il ragazzo si é riavvicinato nuovamente a Sara, conosciuta all’interno di Uomini e Donne. I due convoleranno a nozze domenica 5 marzo e secondo alcuni rumor la Shaimi sarebbe in dolce attesa. notizia indirettamente confermata anche da Aurora che ha rivelato che “la dolce notizia” sarebbe proprio stata la causa ... Leggi su isaechia (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo laimminentitraDi Meo eè intervenuta su Instagram e ha lanciato una pesante stoccata alla coppia. Fino a poco tempo fa l’ex corteggiatrice di Luca Salatino era legata sentimentalmente a. In seguito però è avvenuta la rottura e il ragazzo si é riavvicinato nuovamente a, conosciuta all’interno di. I due convoleranno adomenica 5 marzo e secondo alcuni rumor lasarebbe in dolce attesa.indirettamente confermata anche dache ha rivelato che “la dolce” sarebbe proprio stata la causa ...

