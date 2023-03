Uomini e Donne anticipazioni, quando sceglie Lavinia Mauro? (Di giovedì 2 marzo 2023) Lavinia Mauro è l’unica tronista di Uomini e Donne presente da settembre che non ha ancora annunciato la scelta tra i due corteggiatori rimasti, Alessio Campoli e Alessio Corvino. Il suo collega del trono giovani, Federico Nicotera, sta per scegliere, ma Lavinia continua a dirsi indecisa. Tuttavia, stando a dei rumors che provengono dai corridoi degli studi Elios di Roma, dove si registra il programma di Maria De Filippi, la trentenne studentessa romana potrebbe sorprendere tutti con una scelta improvvisa già alla fine di marzo e non a maggio, come ipotizza (o teme) chi vorrebbe invece accelerare la fine di questo trono che va avanti da così tanto tempo, e con sempre gli stessi protagonisti, da essere diventato noioso. Per quanto riguarda invece l’ipotetica risposta del corteggiatore ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 marzo 2023)è l’unica tronista dipresente da settembre che non ha ancora annunciato la scelta tra i due corteggiatori rimasti, Alessio Campoli e Alessio Corvino. Il suo collega del trono giovani, Federico Nicotera, sta perre, macontinua a dirsi indecisa. Tuttavia, stando a dei rumors che provengono dai corridoi degli studi Elios di Roma, dove si registra il programma di Maria De Filippi, la trentenne studentessa romana potrebbe sorprendere tutti con una scelta improvvisa già alla fine di marzo e non a maggio, come ipotizza (o teme) chi vorrebbe invece accelerare la fine di questo trono che va avanti da così tanto tempo, e con sempre gli stessi protagonisti, da essere diventato noioso. Per quanto riguarda invece l’ipotetica risposta del corteggiatore ...

