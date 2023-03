United Rugby Championship | Zebre Parma | trasferta durissima Benetton Treviso | non son più permessi passi falsi

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 marzo 2023) Si disputa questo weekend la quindicesima giornata dell’e in programma ci sono due trasferte per le due formazioni italiane. E se levanno sul difficile campo di Glasgow a caccia del primo successo stagionale, a Swansea laè obbligata a vincere con gli Ospreys per rientrare in unacorsa ai playoff. Si parte venerdì alle 20.35 allo Scotstoun Stadium di Glasgow, dove i Warriors ospitano le. La franchigia federale è ancora a caccia della prima vittoria quest’anno, ma dovrà cercarla sul campo di una squadra lanciatissima nella zona playoff (attualmente è quarta), ma che non può permettersi di lasciare sul campo punti per non venir risucchiata nella corsa ai quarti di ...