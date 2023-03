"Una polveriera". Migranti, report-choc degli 007: cosa sta per accadere in Italia (Di giovedì 2 marzo 2023) L'immigrazione è una questione che sta particolarmente a cuore al governo Meloni e allo stesso tempo non è facile da affrontare. Nei primi due mesi del 2022 gli sbarchi erano stati 5.474, mentre quest'anno sono schizzati a 14.433: più della metà (8.578) arrivano dalla Tunisia e ciò obbliga a farsi delle domande, dato che negli anni passati le cifre legate a questa rotta erano state assai minori e quindi non così rilevanti come quelle di adesso. Il governo comunque sembra avere ben presente il problema, come spiegato dal sottosegretario Alfredo Mantovano durante la presentazione della relazione annuale dell'intelligence: “La principale preoccupazione arriva dalla Tunisia. È una realtà che ha mille problemi e che non riesce più a contenere le partenze. Sarebbe importante un aiuto della comunità internazionale. La presidente Meloni ha chiesto ai vertici delle istituzioni europee ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) L'immigrazione è una questione che sta particolarmente a cuore al governo Meloni e allo stesso tempo non è facile da affrontare. Nei primi due mesi del 2022 gli sbarchi erano stati 5.474, mentre quest'anno sono schizzati a 14.433: più della metà (8.578) arrivano dalla Tunisia e ciò obbliga a farsi delle domande, dato che negli anni passati le cifre legate a questa rotta erano state assai minori e quindi non così rilevanti come quelle di adesso. Il governo comunque sembra avere ben presente il problema, come spiegato dal sottosegretario Alfredo Mantovano durante la presentazione della relazione annuale dell'intelligence: “La principale preoccupazione arriva dalla Tunisia. È una realtà che ha mille problemi e che non riesce più a contenere le partenze. Sarebbe importante un aiuto della comunità internazionale. La presidente Meloni ha chiesto ai vertici delle istituzioni europee ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Perché la #Schlein è seduta su una polveriera? Lei se ne andò dal #Pd schifata, non condividendo la segreteria di… - luca197745 : RT @Lorenzo36522471: E intanto sta sfidando Russia e Cina e trasformando il mondo in una polveriera, è una mina vagante - Alberto93383706 : RT @Lorenzo36522471: E intanto sta sfidando Russia e Cina e trasformando il mondo in una polveriera, è una mina vagante - LuiNardi : RT @Lorenzo36522471: E intanto sta sfidando Russia e Cina e trasformando il mondo in una polveriera, è una mina vagante - Lancillotto810 : RT @QLexPipiens: Siamo al punto di non ritorno. O si inverte la rotta adesso, finanziando adeguatamente il SSN, oppure coloro che hanno inv… -