Una città con un sogno nel cuore

(A cura di Carmine Amarante) Non si arresta la cavalcata degli azzurri in Serie A. E, con questa, sale la febbre scudetto in città. Aumentano a dismisura, nei vicoli di Napoli, bancarelle che vendono merce, di ogni tipo, a tema Calcio Napoli. E, negli ultimi giorni, in barba ad ogni tipo di scaramanzia, di cui il popolo partenopeo si è fatto sempre convinto difensore, sono iniziate ad apparire, oltre alle bandiere, anche maglie e felpe con il terzo Scudetto. Ebbene sì ! L'aria di festa, nella città azzurra, si fa sentire sempre di più. E la famosa scaramanzia napoletana, lascia lentamente posto all'idea ed alla convinzione di essere forti. E di non avere più bisogno di riti, corni e cornetti per raggiungere il tanto atteso e desiderato "numero 3" ! Anno Domini 2023: Napoli campione d'Italia per la terza volta. Forse. O meglio, quasi ...

