Un posto al sole, anticipazioni: un invito a sorpresa (Di giovedì 2 marzo 2023) Riccardo Crovi sarà tra i protagonisti della puntata di Un posto al sole di giovedì 2 marzo 2023. Il medico, infatti, stando alle anticipazioni, sarà destinatario di un invito del tutto inaspettato e che lo metterà in difficoltà. Intanto, ci sarà grande attesa per la lettura della sentenza di Lello Valsano. Il criminale, infatti, dopo aver affrontato il processo, aspetterà di conoscere il proprio destino. Dal canto loro, Niko e Viola saranno in grande trepidazione per scoprire se Valsano avrà la pena che merita. I due temeranno che la strategia dell'avvocato dell'assassino di Susanna si riveli un successo e che l'ex esponente del clan Argento abbia uno sconto di pena. L'uomo, in particolare, ha fatto in modo di dimostrare che il suo assistito fosse incapace di intendere e di volere quando ha sparato alla Picardi e ...

