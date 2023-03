Un miliardo per le munizioni. Il piano Ue per sostenere Kiev (Di giovedì 2 marzo 2023) La notizia circola da circa 24 ore. L’Unione europea è pronta a formulare un piano da un miliardo di euro per acquistare munizioni di diverso calibro da inviare all’Ucraina. In base a quanto si evince dalla proposta, i Paesi Ue che vorranno acquistare le munizioni per sostenere l’esercito ucraino saranno rimborsati direttamente da Bruxelles attraverso InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 2 marzo 2023) La notizia circola da circa 24 ore. L’Unione europea è pronta a formulare unda undi euro per acquistaredi diverso calibro da inviare all’Ucraina. In base a quanto si evince dalla proposta, i Paesi Ue che vorranno acquistare leperl’esercito ucraino saranno rimborsati direttamente da Bruxelles attraverso InsideOver.

