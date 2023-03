Un insetto gigante “giurassico” è stato ritrovato nel nord degli Stati Uniti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NIZIUN1VERSE : ho alzato la persiana e c'era un insetto gigante schiacciato dentro, buona serata -

Cheè Il crisottero, o Polystoechotes punctata, è un grossodel Giurassico. Ha un'apertura alare di 50 millimetri. Questa specie è stata scoperta per la prima volta nell'...D'accordo, questo scarafaggio(un esemplare di gromphadorhina portentosa) non è un bel ... Appoggiato su di essa, l'la aziona ad ogni movimento e mette così in moto il robot. Ma perché ...... uno sballo kafkiano, che ti fa sentire come un. Bill ci casca e lo prova, rimanendoci ...che riesce a combinare è farsi dare da Roy Scheider della polvere nera di millepiedi acquatico...

Insetto giurassico al supermercato, la scoperta choc: «Potrebbero essercene degli altri» leggo.it

Questo gigante lacewing (Polystoechotes punctata) è stato il primo del suo genere trovato negli Stati Uniti orientali in più di 50 anni e il ...Un insetto dell'era Giurassica è stato ritrovato in un supermercato dell'Arkansas, Stati Uniti. Michael Skvarla, ricercatore della Penn State University, ha scoperto una ...