Un errore umano dietro il disastro ferroviario in Grecia

AGI - Sarà interrogato, oggi, a Larissa, il capostazione greco accusato di aver causato il disastro ferroviario che ha provocato la morte di 38 persone. L'uomo, 59 anni, è stato arrestato mercoledì con l'accusa di omicidio colposo e lesioni personali. Dovrà spiegare come un treno che trasportava 342 passeggeri e dieci dipendenti delle ferrovie, che collegava Atene a Salonicco nel nord del paese, sia stato autorizzato a utilizzare lo stesso binario del convoglio merci. "Tutto dimostra che il dramma è dovuto, purtroppo, principalmente a un tragico errore umano", ha detto mercoledì sera il premier greco Kyriakos Mitsotakis, mentre nel Paese si gonfia la polemica sullo stato della rete che molti considerano fatiscente. Ai parenti delle vittime e dei passeggeri "Dobbiamo dare una risposta onesta", ha aggiunto in un breve ...

