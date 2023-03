Un direttore di banca svuota in conti di una disabile. Spariti 400 mila euro (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - Il direttore della filiale di un istituto di credito di Favignana è indagato con l'accusa di avere prelevato denaro contante dai conti correnti di una disabile. Spariti quasi 400 mila euro. I finanzieri di Trapani hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti del 62enne trapanese, in servizio nella filiale dal 2001 al 2022. Il provvedimento, richiesto dalla procura di Trapani, è frutto delle indagini della Tenenza di Favignana e del Gruppo di Trapani, dopo la segnalazione da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di alcune operazioni sospette circa numerose movimentazioni ingiustificate dai conti correnti di una persona affetta da cecità totale. In particolare, tra il 2017 e il 2021, erano stati prelevati in contanti oltre 400 ... Leggi su agi (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - Ildella filiale di un istituto di credito di Favignana è indagato con l'accusa di avere prelevato denaro contante daicorrenti di unaquasi 400. I finanzieri di Trapani hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti del 62enne trapanese, in servizio nella filiale dal 2001 al 2022. Il provvedimento, richiesto dalla procura di Trapani, è frutto delle indagini della Tenenza di Favignana e del Gruppo di Trapani, dopo la segnalazione da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di alcune operazioni sospette circa numerose movimentazioni ingiustificate daicorrenti di una persona affetta da cecità totale. In particolare, tra il 2017 e il 2021, erano stati prelevati in contanti oltre 400 ...

