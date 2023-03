Umberto Eco | biografia | vita privata | famiglia | moglie | figli e morte

Leggi su milano-notizie

Eco è uno scrittore di fama mondiale, noto per le sue opere letterarie e la sua poetica che sono apprezzate ovunque, non solo in Italia. Dopo aver conseguito la maturità classica, si laurea in filosofia nel 1954 con una tesi su San Tommaso d'Aquino dal titolo "Il problema estetico di San Tommaso" e inizia ad interessarsi alla filosofia e alla cultura medievale. Nel 1954, supera un concorso per entrare in Rai e lascia l'incarico alla fine degli anni '50. Nel medesimo periodo, collabora con diverse riviste letterarie, tra cui "Il Verri", attorno alla quale si forma il nucleo originario del "Gruppo 63", al quale Eco parteciperà attivamente. Nel 1959, Eco diventa condirettore editoriale della casa editrice milanese Bompiani. Nel 1962Eco pubblica il saggio "Opera aperta", in cui analizza la natura delle opere d'arte contemporanee, che sono ...