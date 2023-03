Ultime Notizie – Vortice ciclonico sull’Italia, maltempo fino al weekend: previsioni meteo (Di giovedì 2 marzo 2023) Ciclone mediterraneo ancora protagonista sull’Italia in questo inizio di marzo. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLmeteo.it, prevede che il ciclone mediterraneo si muoverà lentamente nelle prossime ore dal Tirreno settentrionale verso il Tirreno centrale portando un peggioramento anche tra Lazio, Campania e Sicilia. Il tempo resterà uggioso con qualche precipitazione anche al Nord e sul resto del Paese, in un giovedì piuttosto instabile su tutto il Bel Paese. Il ciclone ci terrà compagnia anche nei giorni seguenti, con il maltempo che si sposterà da domani verso il Sud, seppur con precipitazioni residue anche al Nord-Est e sulla fascia adriatica centrale. In seguito, durante il weekend, il tempo resterà incerto al Sud sempre per il dominio ciclonico, mentre al Centro-Nord si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Ciclone mediterraneo ancora protagonistain questo inizio di marzo. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, prevede che il ciclone mediterraneo si muoverà lentamente nelle prossime ore dal Tirreno settentrionale verso il Tirreno centrale portando un peggioramento anche tra Lazio, Campania e Sicilia. Il tempo resterà uggioso con qualche precipitazione anche al Nord e sul resto del Paese, in un giovedì piuttosto instabile su tutto il Bel Paese. Il ciclone ci terrà compagnia anche nei giorni seguenti, con ilche si sposterà da domani verso il Sud, seppur con precipitazioni residue anche al Nord-Est e sulla fascia adriatica centrale. In seguito, durante il, il tempo resterà incerto al Sud sempre per il dominio, mentre al Centro-Nord si ...

