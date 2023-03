Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “Saremo costretti a rispondere a test nucleari Usa” (Di giovedì 2 marzo 2023) La Russia sarà costretta a rispondere ai test nucleari se gli Stati Uniti decideranno di condurli. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov riferendosi al Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt) e alle ”crescenti preoccupazioni” in merito per ”le azioni degli Stati Uniti”. Secondo il vice di Sergei Lavrov, ”la situazione intorno al Ctbt desta crescente preoccupazione. La responsabilità del fatto che il Trattato non sia entrato in vigore da più di un quarto di secolo della sua esistenza ricade, infatti, sugli Stati Uniti, che con aria di sfida si sono rifiutati di ratificarlo e stanno mostrando un’evidente propensione a riprendere i test”. Intervenendo alla Conferenza sul disarmo a Ginevra, Ryabkov ha affermato che “non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Lasarà costretta aaise gli Stati Uniti decideranno di condurli. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov riferendosi al Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti(Ctbt) e alle ”crescenti preoccupazioni” in merito per ”le azioni degli Stati Uniti”. Secondo il vice di Sergei Lavrov, ”la situazione intorno al Ctbt desta crescente preoccupazione. La responsabilità del fatto che il Trattato non sia entrato in vigore da più di un quarto di secolo della sua esistenza ricade, infatti, sugli Stati Uniti, che con aria di sfida si sono rifiutati di ratificarlo e stanno mostrando un’evidente propensione a riprendere i”. Intervenendo alla Conferenza sul disarmo a Ginevra, Ryabkov ha affermato che “non ...

