Ultime Notizie – Ucraina-Russia, le news di oggi: attacco contro edificio a Zaporizhzhia (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ di due morti il bilancio dell’attacco russo sferrato in nottata contro un condominio di appartamenti di cinque piani a Zaporizhzhia. A dichiararlo è stato il sindaco della città Ucraina, Anatoly Kurtev. I soccorritori stanno cercando superstiti tra le macerie dell’edificio, “quasi completamente distrutto”. Secondo l’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia sembrerebbe che nell’attacco sia stato usato un missile S-300. Intanto secondo Natalia Humeniuk, portavoce del comando operativo meridionale ucraino, Mosca non dispone delle truppe necessarie per aprire un nuovo fronte della sua guerra contro l’Ucraina in Transnistria, la regione separatista filorussa della Moldova. Malgrado i timori su possibili piani russi per la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ di due morti il bilancio dell’russo sferrato in nottataun condominio di appartamenti di cinque piani a. A dichiararlo è stato il sindaco della città, Anatoly Kurtev. I soccorritori stanno cercando superstiti tra le macerie dell’, “quasi completamente distrutto”. Secondo l’Amministrazione militare regionale disembrerebbe che nell’sia stato usato un missile S-300. Intanto secondo Natalia Humeniuk, portavoce del comando operativo meridionale ucraino, Mosca non dispone delle truppe necessarie per aprire un nuovo fronte della sua guerral’in Transnistria, la regione separatista filorussa della Moldova. Malgrado i timori su possibili piani russi per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gigliom57 : RT @VittorioFerram1: Secondo ultime notizie #Wagner ha tagliato l'ultima via di fuga da #Bakhmut. Ora rimane la resa o la morte. Non ci sar… - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Gli Usa cercano l’appoggio degli alleati per possibili sanzioni alla Cina: Gli Stati Uniti… - meteoredit : #2marzo Le ultime previsioni #meteo aggiornate, su sito e app Meteored. ??? Ultime previsioni:… - andremaggio : RT @Today_it: #Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata - redazionerumors : [Trending now] I #donnalisi fanno sognare i fan del programma condotto da Alfonso Signorini, ma arriva una dichiara… -