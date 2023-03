Ultime Notizie – Ucraina | Blinken minaccia Cina | “Possibili sanzioni se dà aiuto militare a Russia”

(Di giovedì 2 marzo 2023) “L’assistenzadella” alla“comporterebbe conseguenze, comprese”. Così il segretario di Stato americano, Antony, nel corso di un punto stampa a Nuova Delhi. “Gli Stati Uniti hanno detto allache l’assistenzadi Pechino a Mosca sarebbe un problema serio per le relazioni bilaterali”, ha aggiunto.oggi ha avuto ha avuto un breve colloquio con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a margine della riunione del G20 in India. Si tratta del primo incontro faccia a faccia tra i due da quando laha iniziato la sua invasione dell’più di un anno fa. Nel corso del colloquio, secondo il funzionario,ha ribadito a Lavrov che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferrovi… - VesuvioLive : E’ morto il tipografo Luigi Mari: è suo il più grande archivio culturale su Torre del Greco - landschaftsinit : Nella prima newsletter del 2023 trovate le ultime notizie relative al processo politico dell'iniziativa paesaggio.… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: un decesso in Sardegna, 75 contagiati in più nelle ultime 24 ore - Leggi tutto --> - OmarNews24 : -

... queste, da scelte volte a privilegiare specifiche aree specialistiche a maggiore convenienza - afferma il Direttore Generale della Fondazione Marco Elefanti. Si rende con urgenza necessaria - ...... infatti, anche quest'anno LOL 3 arriverà su Prime Video in due diverse ondate , la prima prevista per il 9 marzo con i primi quattro episodi e la seconda fissata al 16 marzo con ledue ...Omicidio a Ponticelli , all'altezza del civico 120 di via Ravioncello . Nel mirino dei sicari un uomo a bordo di un'auto. Non si conosce ancora l'identità della vittima, indagano i carabinieri.

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

Scopriamo insieme le principali novità dello standard ATX 3.0, la principale novità nel mondo degli alimentatori da 20 anni a questa parte. Perché la nuova versione è importante per le schede video di ...(ANSA) - FIRENZE NOVA, 02 MAR - ''L'operazione Vlahovic è stata eccellente per noi, meno per la Juventus''. E' quanto ha dichiarato Rocco Commisso durante un seminario presso la facoltà di Economia de ...