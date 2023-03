Ultime Notizie – Trapani, direttore di banca ruba 400mila euro da conto cliente disabile (Di giovedì 2 marzo 2023) Si era guadagnato la totale fiducia della sua cliente disabile ed era così riuscito a sottrarle dal conto in banca ben 400mila euro in quattro anni. Per l’ex direttore della filiale di un istituto di credito a Favignana, isola del Trapanese, il gip di Trapani ha disposto il sequestro preventivo di 350mila euro dai suoi conti correnti e di un immobile del valore di 40mila euro circa. A tanto ammonterebbe la cifra che l’uomo, R.G.F., 62 anni, avrebbe prelevato tra il 2017 e il 2021 dal conto della vittima: una media di 100mila euro all’anno e 10mila euro al mese. Le indagini, condotte dalla Guardia di finanza, hanno portato alla luce tutte le operazioni sospette. L’ex ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Si era guadagnato la totale fiducia della suaed era così riuscito a sottrarle dalinbenin quattro anni. Per l’exdella filiale di un istituto di credito a Favignana, isola del Trapanese, il gip diha disposto il sequestro preventivo di 350miladai suoi conti correnti e di un immobile del valore di 40milacirca. A tanto ammonterebbe la cifra che l’uomo, R.G.F., 62 anni, avrebbe prelevato tra il 2017 e il 2021 daldella vittima: una media di 100milaall’anno e 10milaal mese. Le indagini, condotte dalla Guardia di finanza, hanno portato alla luce tutte le operazioni sospette. L’ex ...

