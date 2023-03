Ultime Notizie – SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 2 marzo 2023

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 2 marzo 2023) Idell’deldi, 2. Nessun 6 né ‘5+1’ al concorso didel. Questa la combinazione: 9, 24, 28, 37, 44, 81; numero Jolly 51, SuperStar 72. In otto hanno centrato il 5 portandosi a casa rispettivamente 31.611,16 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 62.700.000,00 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione