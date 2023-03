Ultime Notizie – Sport, Malagò: “Piattaforma Delta dell’Ics un unicum per sostenibilità” (Di giovedì 2 marzo 2023) “Sposiamo in pieno questa iniziativa perché spesso, quando ci sottopongono nuovi progetti, rileviamo delle problematiche finanziarie” “La Piattaforma Delta dell’Istituto del Credito Sportivo va nella direzione di un’analisi, non solo finanziaria, dei progetti per lo Sport. Questo tipo di analisi è un unicum nel nostro mondo e rappresenta un valore aggiunto. Sposiamo in pieno questa iniziativa perché spesso, quando ci sottopongono nuovi progetti, rileviamo delle problematiche finanziarie. La sostenibilità non è solo economica ma anche sociale e ambientale”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, collegato in video in occasione della presentazione della nuova Piattaforma Delta dell’Ics che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) “Sposiamo in pieno questa iniziativa perché spesso, quando ci sottopongono nuovi progetti, rileviamo delle problematiche finanziarie” “Ladell’Istituto del Creditoivo va nella direzione di un’analisi, non solo finanziaria, dei progetti per lo. Questo tipo di analisi è unnel nostro mondo e rappresenta un valore aggiunto. Sposiamo in pieno questa iniziativa perché spesso, quando ci sottopongono nuovi progetti, rileviamo delle problematiche finanziarie. Lanon è solo economica ma anche sociale e ambientale”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni, collegato in video in occasione della presentazione della nuovache ...

