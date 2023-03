Ultime Notizie – Sirenetta Copenhagen vandalizzata con colori bandiera Russia (Di giovedì 2 marzo 2023) La scultura della Sirenetta, emblema di Copenaghen e della Danimarca, vandalizzata con la bandiera russa dipinta sulla pietra su cui si trova. La statua della Sirenetta, alta un metro e 25 centimetri, raffigura il personaggio di una nota favola dello scrittore danese Hans Christian Andersen ed è stata collocata nel porto di Copenaghen nel 1913. Già in passato è stata oggetto di atti vandalici. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) La scultura della, emblema di Copenaghen e della Danimarca,con larussa dipinta sulla pietra su cui si trova. La statua della, alta un metro e 25 centimetri, raffigura il personaggio di una nota favola dello scrittore danese Hans Christian Andersen ed è stata collocata nel porto di Copenaghen nel 1913. Già in passato è stata oggetto di atti vandalici. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferrovi… - ParmeshSriv : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago - bizcommunityit : Ucraina ultime notizie. Mosca: «C’è rischio scontro diretto tra potenze nucleari». Attacco russo su ... - InterClubIndia : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago - occhio_notizie : #Fedez non si presenta alla conferenza stampa di Lol 3, ma cosa succede al rapper? Certo, le ultime condizioni con… -

Ultime notizie di gossip 2 marzo 2023 Gossip di oggi 2 marzo 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 2 marzo 2023 troviamo il nuovo compagno di Elisabetta Canalis e la proposta indecente di Neymar alla star del volley brasiliana. Ecco quindi gli spunti di gossip di ... Inchiesta Covid Bergamo, pm: 'Conte, Speranza, Fontana e altri hanno causato la morte di persone' 2023 - 03 - 02 13:14:07 Parenti delle vittime: ora si riscrive la storia Emozione stamane fra i parenti delle vittime di Covid davanti alla Procura di Bergamo dopo che ieri è stata chiusa l'indagine ... Violento scontro tra due auto a Pordenone: due persone ferite TEMI: incidente friuli incidente pordenone notizie friuli notizie pordenone ospedale pordenone ospedale udine scontro auto sores fvg Ultime Notizie Al via la settima edizione di Udine Design Week ... Gossip di oggi 2 marzo 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 2 marzo 2023 troviamo il nuovo compagno di Elisabetta Canalis e la proposta indecente di Neymar alla star del volley brasiliana. Ecco quindi gli spunti di gossip di ...2023 - 03 - 02 13:14:07 Parenti delle vittime: ora si riscrive la storia Emozione stamane fra i parenti delle vittime di Covid davanti alla Procura di Bergamo dopo che ieri è stata chiusa l'indagine ...TEMI: incidente friuli incidente pordenonefriulipordenone ospedale pordenone ospedale udine scontro auto sores fvgAl via la settima edizione di Udine Design Week ... Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it Da Cattelan a Hirst,collezione Sandretto Re Rebaudengo a Firenze La rassegna racconta le principali ricerche artistiche degli ultimi decenni esponendo opere in tutti gli spazi di Palazzo Strozzi, dal piano nobile alla Strozzina e nel cortile che ospita ... Tassi Bce, Lagarde: «Possibili rialzi anche dopo marzo» Durante l’intervista, Lagarde ha anche commentato gli sviluppi del caro vita definendo l’inflazione una malattia «che si diffonde in tutta l’economia», nell’area euro ha iniziato a moderarsi negli ... La rassegna racconta le principali ricerche artistiche degli ultimi decenni esponendo opere in tutti gli spazi di Palazzo Strozzi, dal piano nobile alla Strozzina e nel cortile che ospita ...Durante l’intervista, Lagarde ha anche commentato gli sviluppi del caro vita definendo l’inflazione una malattia «che si diffonde in tutta l’economia», nell’area euro ha iniziato a moderarsi negli ...