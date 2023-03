Ultime Notizie – Second hand, su Subito oltre 2,5 mln di persone al giorno nel 2022 (Di giovedì 2 marzo 2023) Subito e la Second hand, tra inflazione e caro vita, crescono in Italia nell’anno appena trascorso. Nel 2022, Subito, terza piattaforma di e-commerce con oltre e 13 milioni di utenti unici al mese, chiude l’anno con un fatturato che cresce a doppia cifra su un 2021 già straordinario. Non solo, il traffico in piattaforma, sempre più da mobile (88%), supera 1,6 miliardi di visite e 3 miliardi di ricerche. Cresce anche il numero di annunci pubblicati sia a totale anno (51 milioni di annunci, +5%) sia come media giornaliera (140.000, +3%). Soprattutto, si consolida il numero di persone che fa Second hand: solo su Subito oltre 2,5 milioni ogni giorno. Infine, la customer journey è sempre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023)e la, tra inflazione e caro vita, crescono in Italia nell’anno appena trascorso. Nel, terza piattaforma di e-commerce cone 13 milioni di utenti unici al mese, chiude l’anno con un fatturato che cresce a doppia cifra su un 2021 già straordinario. Non solo, il traffico in piattaforma, sempre più da mobile (88%), supera 1,6 miliardi di visite e 3 miliardi di ricerche. Cresce anche il numero di annunci pubblicati sia a totale anno (51 milioni di annunci, +5%) sia come media giornaliera (140.000, +3%). Soprattutto, si consolida il numero diche fa: solo su2,5 milioni ogni. Infine, la customer journey è sempre ...

