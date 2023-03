Ultime Notizie – Scontro treni Grecia, 43 morti: proteste ad Atene, Salonicco e Larissa (Di giovedì 2 marzo 2023) proteste in Grecia dopo il disastro ferroviario costato la vita a 43 persone, secondo un bilancio considerato ancora provvisorio. Oltre agli scontri di ieri sera ad Atene tra manifestanti e polizia davanti alla sede della Hellenic Train, proteste e manifestazioni si sono avute anche a Salonicco e nella città di Larissa, vicino al luogo dello Scontro frontale tra i due convogli, un treno merci e d un treno passeggeri, dovuto a quello che il premier Kyriakos Mitsotakis ha definito “un tragico errore umano”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023)indopo il disastro ferroviario costato la vita a 43 persone, secondo un bilancio considerato ancora provvisorio. Oltre agli scontri di ieri sera adtra manifestanti e polizia davanti alla sede della Hellenic Train,e manifestazioni si sono avute anche ae nella città di, vicino al luogo dellofrontale tra i due convogli, un treno merci e d un treno passeggeri, dovuto a quello che il premier Kyriakos Mitsotakis ha definito “un tragico errore umano”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

