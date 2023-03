Ultime Notizie – Schlein e fotomontaggio con cavallo | bufera su post sindaco Grosseto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 2 marzo 2023) E’suldi, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, per il suosessista e offensivo nei confronti di Elly, nuova segretaria del Pd.in cui inserisce la foto dicon quelle di cavalli e dromedari, con un nitrito come sfondo sonoro, scrivendo “per 2 euro che volevate, Belen?”. “Ildiè palesemente offensivo e non capace di confrontarsi sui contenuti: chi utilizza la denigrazione fisica come strumento di confronto politico va condannato senza se e senza ma. Come cittadino disono imbarazzato ed indignato per le offese verso Elly”. Così il deputato dem Marco Simiani che aggiunge: “Mi aspetto le scuse e la presa di distanza della ...