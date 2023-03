Ultime Notizie – Roma, sospetto attacco hacker a sito Comune (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci sarebbe l’ipotesi di un attacco hacker, a quanto si apprende da fonti del Campidoglio, dietro il blocco del sito del Comune di Roma da poco tornato consultabile. Da questa mattina i tecnici sono stati al lavoro per cercare di ripristinare il servizio che però ha funzionato a intermittenza per tutta la giornata, un’anomalia sospetta che ha motivato la richiesta di verifiche della polizia postale che sta vagliando l’ipotesi dell’intrusione pirata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Ci sarebbe l’ipotesi di un, a quanto si apprende da fonti del Campidoglio, dietro il blocco deldeldida poco tornato consultabile. Da questa mattina i tecnici sono stati al lavoro per cercare di ripristinare il servizio che però ha funzionato a intermittenza per tutta la giornata, un’anomalia sospetta che ha motivato la richiesta di verifiche della polizia postale che sta vagliando l’ipotesi dell’intrusione pirata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

