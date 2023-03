Ultime Notizie Roma del 02-03-2023 ore 20:10 (Di giovedì 2 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in un’apertura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato oggi a Crotone per rendere omaggio Alle vittime del naufragio di un’imbarcazione to localdate Java un gruppo di migranti avvenuto domenica mattina nelle acque antistanti Steccato di Cutro il naufragio del natante è partito dalla Turchia ha provocato la morte accertata al momento di 67 persone tra cui anche donne bambini il capo dello Stato è atterrato all’aeroporto Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto ha raggiunto in auto ospedale San Giovanni di Dio dove sono ricoverate 15 persone i superstiti del naufragio il presidente all’ingresso del non so come è stato accolto dagli applausi successivamente Mattarella si è recata al palazzetto Dove sono state sistemate le barre ieri ha ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in un’apertura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato oggi a Crotone per rendere omaggio Alle vittime del naufragio di un’imbarcazione to localdate Java un gruppo di migranti avvenuto domenica mattina nelle acque antistanti Steccato di Cutro il naufragio del natante è partito dalla Turchia ha provocato la morte accertata al momento di 67 persone tra cui anche donne bambini il capo dello Stato è atterrato all’aeroporto Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto ha raggiunto in auto ospedale San Giovanni di Dio dove sono ricoverate 15 persone i superstiti del naufragio il presidente all’ingresso del non so come è stato accolto dagli applausi successivamente Mattarella si è recata al palazzetto Dove sono state sistemate le barre ieri ha ...

