Ultime Notizie Roma del 02-03-2023 ore 13 | 10

(Di giovedì 2 marzo 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale il governo indiano può contare sul sostegno del nostro governo a 360° per apportare Le nostre relazioni davvero Sei un grande lavoro che possiamo fare insieme Chissà che questo non mi porti a raggiungere le vette di consenso del primo del primo ministro modi così il premier Giorgia Meloni ha concluso le sue dichiarazioni dopo l’incontro col primo ministro indiano narendra modi il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj finito su telegram un attacco notturno dell’esercito Russia WhatsApp oryza come un atto di terrore questo stato terrorista vuole trasformare ogni giorno in un giorno di terrore per il popolo ucraino diverse persone sono state prese in ostaggio in un negozio del villaggio di Liu Beckham della Regione russa di Brianza vicino alla frontiera lo riferisce l’agenzia Ria ...