Ultime Notizie Roma del 02-03-2023 ore 07 | 10

Romadailynews radiogiornale giovedì 2 marzo Buongiorno da Francesco Vitale indagati eccellenti nell'inchiesta sulla gestione covid nei primi mesi della pandemia nella provincia di Bergamo Allora la più colpita a tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di covid tra febbraio e Aprile 2020 ha stanziato con oltre 6000 morti in più rispetto alla media dell'anno precedente la procura ha chiesto l'inchiesta per epidemia colposa né a notificare l'avviso di chiusura e procuratore aggiunto di Bergamo Cristina Rota con i PM Silvia Marchini e Paolo mandurino sotto la supervisione del procuratore Antonio chiappani hanno tirato le somme di un'indagine con cui si è cercato di far luce individuare le responsabilità eventuali o meno di quella tragedia che ha lasciato una profonda ferita sei indagati figurano l'ex premier Giuseppe Conte l'ex ministro della Salute Roberto

