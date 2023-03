Ultime Notizie – Passaporti in ritardo, problemi risolti: 2,5 milioni nel 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Un piano straordinario per affrontare il problema Passaporti in ritardo. “Con riferimento alla nota situazione riportata da diversi organi di informazione, riguardante la perdurante e sempre crescente richiesta di Passaporti da parte dei cittadini, si rappresenta che le Questure hanno messo in campo un poderoso sforzo organizzativo finalizzato alla soddisfazione delle istanze ricevute'”, ha comunicato la Polizia di Stato. ”Il piano straordinario attivato dagli Uffici, con l’aggregazione di personale, l’organizzazione di task force dedicate, rispettivamente, all’acquisizione delle istanze e alla loro lavorazione, l’ampliamento dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, gli open day nelle giornate di sabato e domenica, che hanno consentito l’acquisizione delle istanze connotate da urgenza in modalità alternative all’agenda on ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Un piano straordinario per affrontare il problemain. “Con riferimento alla nota situazione riportata da diversi organi di informazione, riguardante la perdurante e sempre crescente richiesta dida parte dei cittadini, si rappresenta che le Questure hanno messo in campo un poderoso sforzo organizzativo finalizzato alla soddisfazione delle istanze ricevute'”, ha comunicato la Polizia di Stato. ”Il piano straordinario attivato dagli Uffici, con l’aggregazione di personale, l’organizzazione di task force dedicate, rispettivamente, all’acquisizione delle istanze e alla loro lavorazione, l’ampliamento dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, gli open day nelle giornate di sabato e domenica, che hanno consentito l’acquisizione delle istanze connotate da urgenza in modalità alternative all’agenda on ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jdstreamscom : RT @sole24ore: ?? Gli #Usa cercano l’appoggio degli alleati per possibili sanzioni alla #Cina. ???? Secondo #Kiev, #Mosca non avrebbe forze s… - CorriereCitta : Roma, uomo cade sui binari, Metro A interrotta: è grave - infoitcultura : Isola dei Famosi 2023: Alvin sarà l'inviato di Ilary Blasi, gli altri nomi del cast e le ultime notizie - ACeschia : RT @LBasemi: Ucraina ultime notizie. Gli Usa cercano l’appoggio degli alleati per possibili sanzioni alla Cina - meteoredit : Anomalie di #temperatura: sta per cambiare la situazione meteo, in particolare al Nord: tornano valori sopra la med… -