Ultime Notizie – Migranti | “Partire è un po’ morire” | polemica sul post di Vittorio Feltri

(Di giovedì 2 marzo 2023) “Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano:è un po’. State a casa vostra”, scrive su Twitter. i”Questo un tweet tra i più indegni, scritto da un eletto di Fratelli d’Italia nell’assemblea legislativa della più grande regione italiana. Vergogna”, si legge in undi Stefano Bonaccini. Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano:è un po’. State a casa vostra —(@v) March 1, 2023 “Le vittime del naufragio di Cutro sono 67, tra cui bambini, e la frase migliore che partorisceè un abominio. La Meloni lo voleva presidente della Repubblica ma si è accontenta di farlo eleggere consigliere regionale in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferrovi… - JoeBalass : Tornano le “Journées du cinéma québécois en Italie / Le giornate del cinema quebecchese in Italia” edizione numero… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (02/03/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Il cast ufficiale de L'Isola dei Famosi 2023 va verso la definizione. Nelle ultime ore sono stati spoilerati i nomi dei… - ennatrasporti : Enna – Sanità: la prevenzione nella giornata dell'8 marzo -

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 22 marzo torna Wired ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...

Covid, news. Istituto dati salute Usa raccomanda vaccino annuale Sky Tg24

in riferimento al costo del voto alle ultime primarie. È questa la story pubblicata su Instagram da Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di centrodestra di Grosseto che è finito nella bufera per ...Le ultime stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità rivelano che sono sovrappeso oppure obesi il 50% degli adulti e il 30% dei bambini e adolescenti del Pianeta, questi numeri sono in aumento.